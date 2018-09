Renzi: "Pensano di essersi liberati di me ma si sbagliano"

"Pensano di essersi liberati di me, ma si sbagliano". Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo, a Firenze, alla Festa dell'Unità. "Andrò a parlare nelle scuole e in televisione". L'ex premier è poi di nuovo tornato ad attaccare il governo sulla vicenda del ponte di Genova, dicendo: "Toninelli è un bugiardo e un ministro bugiardo si deve dimettere. Chi è l'avvocato di Aiscat? Giuseppe Conte, che non difende il popolo ma le concessioni autostradali".