Renzi, patto di governo fino al 2018 "Italicum al Senato entro fine anno"

12:18 - Il premier Matteo Renzi blinda la maggioranza fino al 2018. "Riteniamo fondamentale - si legge nel documento conclusivo del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi - che l'orizzonte temporale del governo sia unicamente quello della scadenza naturale della legislatura. Votare prima del 2018 sarebbe un errore e una sconfitta inaccettabile per tutti". Parlando di Italicum, soglia per il premio di maggioranza al 40%.

Italicum, "ok al premio alla lista" - Nel vertice la maggioranza "ha condiviso l'impianto dell'Italicum prevedendo l'innalzamento della soglia ai fini del successo al primo turno. Al di sotto del 40% si svolgerà il turno di ballottaggio. Il premio di maggioranza assegnerà 340 deputati alla lista vincitrice. Almeno il 40% dei capilista sarà rappresentativo di genere, come pure di genere sarà la seconda eventuale preferenza. La soglia di sbarramento sarà del 3% e saranno evitati effetti distorsivi nella assegnazione dei seggi di ciascun partito".



"Capilista bloccati e preferenze" - "La riforma costituzionale - si legge nel documento - dovrà essere calendarizzata in Aula alla Camera entro il 10 dicembre 2014 e approvata entro il gennaio 2015, per poi procedere alla nuova lettura al Senato nei due mesi successivi. L'impianto approvato dal Senato l'8 agosto è condiviso e rappresenta il riferimento sostanziale della azione della maggioranza anche alla Camera, con possibili miglioramenti, ma senza stravolgimenti. I candidati saranno scelti con il metodo delle preferenze, a eccezione dei capilista individuati dalle forze politiche per ciascuna delle circoscrizioni che saranno almeno 75 e non più di 100. I capilista non saranno candidabili in più di dieci circoscrizioni".



Guerini: "La riforma si fa con chi ci sta" - Le riforme "si fanno con le forze che ci stanno. La maggioranza ha fatto una proposta, aperta ad altre convergenze e contributi". Lo afferma il vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. "Adesso presenteremo" la proposta della maggioranza "alle altre forze presenti in Parlamento a cominciare da FI. Abbiamo sempre detto che le regole del gioco si scrivono tutti insieme ma crediamo anche che il confronto a un certo punto deve produrre delle decisioni e non può essere riproposto all'infinito". Secondo quanto si apprende da fonti di governo, Matteo Renzi dovrebbe incontrare Silvio Berlusconi mercoledì pomeriggio.