Renzi: "Ora corriamo più di altri"

"Il 2016 vorrei che fosse l'anno in cui smettiamo di recuperare i ritardi e cominciamo a correre più forte degli altri. In bocca al lupo". Lo ha detto da Palazzo Mezzanotte il presidente del Consiglio Matteo Renzi al debutto della Ferrari in Borsa. La quotazione a Milano del Cavallino, dopo quella di New York, "è una straordinaria occasione per gli investitori e credo che debba essere seguita da altre realtà quotate fuori", ha aggiunto il premier.