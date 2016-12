Renzi: ok nuovo governo ma appoggiato da tutti, Pd non teme il voto

"Se vogliamo la responsabilità deve esserci per tutti. Se vogliono un nuovo governo nel 2017, il Pd è consapevole della propria responsabilità ma non può essere il solo, anche gli altri partiti devono caricarsi il peso". Lo ha detto Matteo Renzi nel corso della direzione Pd. "Non possiamo essere tratteggiati noi - ha sottolineato - come sostenitori del 'quarto governo non votato dal popolo'". Il Pd non ha paura del voto".