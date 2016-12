00:15 - "Questi sei mesi per noi sono stati un grande momento, una nuova stagione per Europa, crescita e non solo austerità: è questa l'eredita' che lasciamo, crescita, crescita, crescita". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, in conferenza stampa da Bruxelles parlando del semestre di presidenza italiana della Ue. "L'esame sarà nel 2018 quando torneremo alle elezioni, con la cadenza di tutti i Paesi normali", ha aggiunto.