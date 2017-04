Renzi: "Non vogliono una legge elettorale così da fare gli inciuci"

Matteo Renzi attacca sul fronte della legge elettorale. "Quelli del fronte del No, che dicevano che avrebbero fatto le riforme in sei mesi, non vogliono fare la legge perché si stanno mettendo d'accordo per fare gli inciuci, questa è la verità - ha detto nel corso di un'intervista radiofonica -. Chiedere a me perché non si è ancora fatta una legge elettorale è quasi una provocazione".