20:57 - "Il sindacato non fa trattative con il governo, non chiede permesso, le leggi non si scrivono con i sindacati ma in Parlamento". Lo ha detto Matteo Renzi a "Otto e mezzo". "Trattare cosa? E' giustissimo - ha spiegato il premier - che sindacato tratti ma tratta con gli imprenditori per salvare posti di lavoro. Se i sindacalisti vogliono trattare si facciano eleggere, ce ne sono già, si troverebbero a loro agio".