Renzi: "Non si possono far crollare scuole per la stabilità europea"

Il progetto Casa Italia che ha l'obiettivo di mettere in sicurezza il Paese "lo vogliamo fare senza colore politico", deve essere "un progetto di tutti per dare al Paese una struttura stabile e non inseguire le emergenze. Tutto quello che servirà in termini di soldi lo metteremo", ha spiegato il premier.



"Vogliamo essere bravi nella prevenzione anche se occorreranno anni - ha aggiunto-. Se riusciamo a prevenire possiamo fare dei passi avanti anche se il rischio zero non esiste". Renzi si è poi rivolto agli studenti presenti: "voi avete una responsabilità sociale - ha proseguito - perché l'ingegneria è strumento che previene e l'architettura è elemento di ricucitura urbana".



"Per la prima volta stiamo usando questa discussione per dare indicazioni alla politica. E la qualità degli ingegneri italiani è straordinaria. Il piano Casa Italia "è destinato a sopravvivere a questo governo": "L'Europa oggi ha sede a Norcia, e non solo perché anche l'Europa va ricostruita, ma perché i borghi sono l'anima del nostro Paese". Il nostro Paese "in Europa non può essere come la Bella Addormentata, che va al tavolo e prende appunti", ha concluso Renzi.