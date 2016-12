Renzi: non preoccupato da sondaggi

18:54 - "Il Pd deve rivoltare l'Italia come un calzino senza preoccuparsi se possono cambiare i sondaggi. I sondaggi del Pd vanno benissimo, casomai quelli su di me meno, ma io sono qui per cambiare l'Italia non i sondaggi. Io continuerò ad andare in giro per l'Italia senza fermarmi". Lo ha detto Matteo Renzi alla direzione del Pd. "Il Jobs Act ritengo sia la riforma più di sinistra mai fatta nel mercato del lavoro", ha aggiunto il premier.