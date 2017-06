Renzi: non mi interessa data voto ma manovra abbassi tasse

"A me non interessa la data del voto, ai cittadini interessa capire se vanno giù o su le tasse e per farlo bisogna andare in Ue e fare battaglia. Se il Parlamento è in grado, noi saremo dalla parte di questo Parlamento". Lo dice il segretario Pd Matteo Renzi parlando delle possibili elezioni anticipate. "Spiace per Alfano, se passa la legge elettorale i piccoli partiti non entreranno in parlamento, capisco il nervosismo", ha aggiunto.