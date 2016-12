16 dicembre 2014 Renzi: "Non lasciamo l'Europa ai tecnocrati" Al M5S: "Non vi hanno eletto per insultare" Intervento del premier alla Camera in vista del prossimo vertice Ue. "Il piano Junker è il primo segno che torniamo a parlare di crescita e non solo austerità" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:24 - Intervento del premier Matteo Renzi alla Camera in vista del prossimo vertice Ue. "La politica deve fare il suo mestiere e non lasciare l'Europa ai tecnocrati - ha detto -. C'è chi ritiene si sia fatto molto e chi niente, ma l'Ue ha fatto una scelta politica, forse non sufficiente e questo dipenderà da Juncker. Siamo in una fase molto delicata, l'Europa è a un bivio: o la cambiamo o la perdiamo".

"Saremo all'altezza delle Olimpiadi" - Nel corso del suo discorso il premier ha parlato anche di Roma 2024. "C'è una reazione sorprendente alla candidatura alle Olimpiadi. Tutti a dire che è impossibile fare le Olimpiadi in Italia", ha affermato. Le Olimpiadi, ha aggiunto, "sono un sogno che deve essere rigoroso, tenace, di alta qualità, ma dire di non farle perché qualcuno non è all'altezza frustra i desideri dei cittadini".



"C'è chi ruba? Andrà in galera" - "Ho notato come vi sia stata una reazione davvero sorprendente e profondamente trasversale, di parte dell'opposizione e parte della maggioranza, dei guru dell'antipolitica con profondi pensieri di strateghi dell'attualità. Tutti a dire che è impossibile fare le Olimpiadi in Italia perché c'è chi ruba, ma se c'e' chi ruba si manda in galera, si persegue", ha quindi ribadito.



"Marò, governo si impegna a riferire in commissione" - "Il governo corrisponde alla sua richiesta da subito, impegnandosi a partecipare ai lavori di commissione" sugli ultimi sviluppi della vicenda dei marò. Così Renzi ha risposto alla richiesta del presidente della commissione Difesa Elio Vito al governo, di riferire già oggi a proposito del rifiuto dell'India alle istanze dei due marò.



"Democrazia incompatibile con arresti di reporter" - Parlando alla Camera in vista del consiglio Ue di giovedì, il presidente del Consiglio ha poi criticato i recenti arresti di giornalisti avvenuti in Turchia. "La democrazia non è compatibile con con l'arresto della libera stampa e delle opposizioni".



"Piano Juncker migliorabile ma torna a parlare di crescita" - Sul piano Junker, Renzi ha sottolineato come si possa migliorare "ma è il primo segno che finalmente torniamo a parlare di crescita e non solo austerità. Alcuni lo ritengono un passo decisivo, altri un Topolino partorito dalla montagna" ma bisogna "prendere atto che in 6 mesi l'Ue ha iniziato a cambiare approccio, cercando di investire di più in politica, in politica economica. Ci siamo ricordati che il patto è anche di crescita, non solo stabilità". "Quando venimmo in Parlamento a giugno pochi pensavano avremmo avuto successo", ha aggiunto.



Renzi al M5S: "Non vi hanno eletto per insultare" - "Recuperate la passione che ha caratterizzato gli elettori che vi hanno eletto non per insultare o buttarla in caciara. Quando urlate io dovrei essere contento perché rappresento un partito di 11 milioni di persone che voi manco se mettete insieme gli utenti di 7 mesi". Cosi' Renzi in aula si rivolge ai deputati grillini.



Di Battista: "Renzi pensa a noi, si occupi della disoccupazione" - "Il presidente del Consiglio, con la disoccupazione a livelli record, si occupa di attaccare il M5S. Seguire i lavori d'Aula ci dà degli elementi fondamentali per capire chi difende i cittadini e chi i ladri", scrive su Facebook il deputato M5S Alessandro Di Battista.