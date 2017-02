Renzi: "Non io ma assemblea deciderà tempi e modi del congresso"

"L'assemblea ha la sovranità statutaria per decidere tempi e modalità del congresso". Lo ha ricordato Matteo Renzi nel suo intervento conclusivo alla direzione del Pd. "Dopo due mesi in cui tutte le volte in cui erano state avanzate proposte il giorno dopo ci è stato detto di cambiare posizione credo che un punto vada messo", ha poi aggiunto augurandosi che l'assemblea si faccia "il prima possibile".