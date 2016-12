Renzi: "Non ho attaccato i magistrati ma chiesto di andare a sentenza"

"Dire che noi abbiamo attaccato la magistratura non fa i conti con la realtà. Non è accaduto. Io non sfido i giudici, ho chiesto di andare a sentenza, ho detto che il centrodestra era quello del legittimo impedimento e noi quelli che chiedono di fare velocemente i processi". Così Matteo Renzi precisa, riprendendo i titoli online, il suo intervento in direzione Pd. "E' la dimostrazione del passo in avanti che noi abbiamo fatto e la stampa no".