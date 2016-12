Renzi: "Non discutere primarie"

"Mettere in discussione il principio delle primarie offende non il Pd ma la democrazia". Lo ha sottolineato il premier Matteo Renzi alla scuola di formazione politica dei Dem. "Le primarie non sono solo il miglior strumento per la selezione del candidato ma sono un presidio di democrazia per tutti, consentono alla politica di avere un rapporto con la gente", ha poi aggiunto.