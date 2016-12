Renzi: "Non cacciamo nessuno dal Pd". E alla Ue: "Noi quei soldi li mettiamo nelle scuole"

"Pensiamo - prosegue il premier - che una parte dei dirigenti del passato si sia occupata molto di se stessa e delle poltrone e meno dei nostri figli e nipoti. Ma noi facciamo politica per loro". Gli stessi dirigenti del passato, secondo Renzi, "hanno fallito e dimostrato la loro scarsa capacità. Ma perché l'Italia deve avere un sistema in cui non solo non ce la fai, ma poi fai di tutto perché quello che viene dopo di te fallisca anche lui in modo tale che si rimanga nella palude e nel pantano? Si pensi all'interesse del Paese: io mi auguro che quello che verrà dopo di me faccia meglio di me. Siamo l'Italia, perché dobbiamo giocare alla meno?".



Ecco perché, secondo il presidente del Consiglio, la riforma costituzionale su cui si voterà a dicembre "è un passo avanti importantissimo. Non entro in polemica politica perché alcuni hanno votato sei volte questa riforma e adesso dicono non mi piace. Il pasticcio è quello che vogliono fare dopo il 4 dicembre facendo una grande cosa tutti insieme. Ma non si rendono conto che se li metti insieme in una stanza loro sono d'accordo solo sul No? Ma perché votate no? Perché no. Cosa proponete? Non lo so. Dicono no, ma qual è la domanda?".



Il premier sottolinea quindi che nel merito del referendum "il 95% degli italiani è d'accordo sui singoli punti della riforma ma anche per colpa mia c'è stato un di più di polemica. Noi tagliamo i politici non per antipolitica ma perché crediamo nella politica. E facciamo politica per i nostri figli, non come la generazione dei leader di prima che per trent'anni hanno avuto la possibilità di cambiare il paese, non lo hanno fatto e ora vogliono riprenderselo: non glielo permetteremo. Da questo voto dipendono i prossimi venti anni dell'Italia. Noi ce la mettiamo tutta ma se non lo facciamo insieme sarà un'occasione persa".



Quindi, Renzi torna a parlare del rapporto con l'Europa. "Juncker dice che faccio polemica. Noi non facciamo polemica, non guardiamo in faccia nessuno. Perché una cosa è il rispetto delle regole, altro è che queste regole possano andare contro la stabilità delle scuole dei nostri figli. Si può discutere di investimenti per il futuro ma sull'edilizia scolastica non c'è possibilità di bloccarci: noi quei soldi li mettiamo fuori dal patto di stabilità, vogliano o meno i funzionari di Bruxelles". E spiega che "se i funzionari di Bruxelles vogliono che spendiamo meno", facciano in modo che si "rispettino gli impegni presi" sui migranti "e vedranno che il bilancio dell'Italia migliorerà".