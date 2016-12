Renzi: "Non c'è una maggioranza per un'alternativa all'Italicum"

"Non vedo in Parlamento una maggioranza per una legge alternativa" all'Italicum. A dirlo è il premier, Matteo Renzi, il quale assicura che non ci sarà un rimpasto di governo. E in merito a possibili modifiche, come l'assegnazione del premio alla coalizione e non alle liste, spiega: "Mi piacerebbe avere il potere di vita e di morte sulle leggi in Parlamento. Ma anche se alcuni lo pensano questa non è dittatura".