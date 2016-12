Renzi: non aver paura della Grecia, noi non siamo più il malato d'Europa

"Gli italiani non devono avere paura della crisi greca ". Lo ha affermato al Tg5 , il presidente del Consiglio, Matteo Renzi . "L'Italia non ha paura di conseguenze specifiche sul nostro Paese. Se prima Italia e Grecia erano compagni di sventura, ora non è più così". "Noi siamo quelli che risolvono i problemi, non il problema", ha aggiunto il premier .

"Gli italiani quando vedono il figlio che firma un contratto a tutele crescenti sono contenti; ma c'è ancora tanto da fare per esempio per i cinquantenni. I complimenti di Berlino non ci interessano, mentre mi interessano le buone notizie da Caserta, dalla Whirlpool, dall'Ilva o da Monfalcone", ha spiegato a proposito dei commenti positivi di Angela Merkel al suo governo "L'Italia sta ripartendo - ha aggiunto - ma c'è ancora troppo da fare, non possiamo pensare che si può festeggiare".



"Critiche imprenditori? Non mi viene mal di testa" - "Le critiche fanno sempre bene, sia quelle esterne che quelle interne; a quelle del mio partito poi sono affezionato. Alcuni imprenditori hanno un po' di mal di pancia, ed hanno espresso delle critiche, ma è tutto utile. Comunque il loro mal di pancia non mi fa venire il mal di testa", ha sottolineato riferendosi al recente attacco di Diego Della Valle.