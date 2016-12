23:04 - Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha assicurato che "non c'è" l'ipotesi di aumentare l'Iva e che il governo non aumenterà la tassa di successione. Tuttavia "è allo studio la reverse charge", per modificare il meccanismo di pagamento dell'Iva "ed evitare che qualcuno faccia il furbo con l'evasione". "Non escludo che si possa approvare", ha annunciato Renzi, anche se l'Europa non ha concesso il via libera ad alcuni Paesi.