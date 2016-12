Renzi: "No commissariamento Roma"

18:52 - Il premier Matteo Renzi esclude un commissariamento della Capitale per mafia. Questa "ipotesi non esiste. Leggeremo come governo le carte ma per noi non ci sono gli estremi", ha spiegato a Porta a Porta. Il premier ha parlato anche del contestato sindaco Marino e della sua amministrazione. "Se sanno governare governino e vadano avanti, se non sono capaci - ha poi aggiunto - vadano a casa".

