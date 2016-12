"Non possiamo rassegnarci alla cultura del piagnisteo per cui il domani è una minaccia". Così il premier Matteo Renzi durante una visita in Irpinia. "Dobbiamo affrontare il futuro con tenacia e insieme", ha aggiunto. La mancanza di lavoro, ha poi sottolineato, è un dramma che non "ci fa dormire la notte. Chi nega il problema disoccupazione è da ricoverare".