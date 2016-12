Renzi: nessun rimpasto di governo

"Non non ci sarà alcun rimpasto" di governo. "Se ci sarà bisogno, come è naturale che sia" visto che "manca ancora qualche casella al governo, le copriremo, ma non ci sarà alcun rimpasto". Lo afferma il premier Matteo Renzi che poi, sulla legge di Stabilità, afferma: "Do per scontato che Che Bruxelles accolga le richieste italiane sulla flessibilità. L'Italia non solo "non chiede sconti", ma ha rispettato "tutte le regole".