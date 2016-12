17:29 - Sulla legge di Stabilità "come vi avevamo detto non vi sono particolari preoccupazioni e problemi" per l'Italia, che "non si ferma davanti a nessuno". Lo ha detto il premier Matteo Renzi a Bruxelles. "Nelle prossime ore sarà chiuso quello che dovrà essere chiuso", ha aggiunto. Il problema dell'Europa, ha poi spiegato, non sono gli extra-costi sul bilancio Ue ma "la tecnocrazia e la burocrazia".