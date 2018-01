Renzi: nel programma Pd "back to Maastricht" e riduzione del debito

Il Pd propone il "Back to Maastricht" ma anche la riduzione del debito fissando quota 100% entro 10 anni. Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi. La proposta "Back to Maastricht", per riportare il deficit al 2,9%, ha spiegato, "è una delle ipotesi in campo. E parte da un'idea di Stati Uniti d'Europa: tornare a un'idea precedente al fiscal compact è giusto non per una questione di conti pubblici in Italia ma per la politica economica europea".