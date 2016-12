Renzi: mai dimissioni per indagati

"Io non chiederò mai le dimissioni per un avviso di garanzia". Lo ha dichiarato Matteo Renzi intervenendo riguardo al sottosegretario Giuseppe Castiglione, indagato per la vicenda di Mafia Capitale. "Io ho anche un padre indagato a Genova - continua -. Se ragiono sugli avvisi di garanzia, i miei figli non avrebbero dovuto vedere il nonno". Ma precisa: "Chi è stato condannato deve uscire definitivamente dalla politica".