Renzi lo ringrazia, Salvini lo boccia: le reazioni al discorso di Napolitano

12:17 - Quelli di Napolitano al Colle sono stati "nove anni di servizio, autorevolezza, responsabilità. Un Presidente cui oggi possiamo solo dire 'grazie Giorgio'". Il commento all'annuncio delle dimissioni del presidente della Repubblica è del premier, Matteo Renzi, che l'ha postato su Twitter con l'hashtag #mettiamocelatutta.

Controverse sono invece le reazioni degli altri esponenti delle forze politiche: se Grasso plaude a "un appello di straordinaria efficacia", Salvini lo boccia come "discorso vuoto e penoso", Alfano parla di "un grande presidente" al quale sarà difficile succedere, mentre la Meloni lo accusa di aver "piegato l'Italia agli interessi di potenze straniere".



Grasso: "Interprete delle aspettative del Paese" - "Ancora una volta - commenta il presidente del Senato, Pietro Grasso - il Presidente Napolitano ha saputo interpretare le aspettative e le esigenze più profonde del Paese. Da fedele interprete della Costituzione e supremo garante dell'Unità nazionale ha richiamato tutte le forze politiche a uno sforzo unitario per portare a compimento quelle riforme che il Paese aspetta da anni". E "dall'alto di una esperienza politica e istituzionale che non ha confronti nel mondo attuale, il Capo dello Stato ci invita a guardare al futuro con fiducia, a recuperare energia e ottimismo, lasciando alle spalle i sentimenti negativi che hanno dominato troppi anni della nostra storia recente".



Salvini: "Discorso vuoto e penoso, bocciato" - "Da Napolitano - è il parere del segretario della Lega, Matteo Salvini - un discorso penoso e da bocciare su tutta la linea. Neanche una parola sui marò" o "su una immigrazione clandestina folle. Neanche un'autocritica sui disastri della Legge Fornero. Discorso vuoto. L'unica cosa che ho apprezzato la conferma delle sue dimissioni a breve".



Alfano: "Difficile succedergli" - Per il leader di Ncd, Angelino Alfano, a Napolitano "sarà difficile succedere, dal presidente cuore e generosità per l'Italia. Gli dobbiamo gratitudine, ha svolto il suo mandato da grande presidente".



Meloni : "Il senso della Nazione doveva averlo lui per primo" - "Apprezziamo l'appello a riscoprire il senso della Nazione come collante per superare la crisi - commenta il leader di Fdi, Giorgia Meloni -. Ma il senso della Nazione dovrebbero averlo per primi quei politici che invece in questi anni non hanno fatto altro che piegare l'Italia agli interessi di potenze straniere. E il Presidente Napolitano purtroppo rimane il più importante tra questi".



Grillo: "Il 2015 regala le dimissioni di Napolitano" - "Il 2015 ci porterà dei risultati straordinari - commenta Beppe Grillo nel suo contro-discorso di fine anno. Può darsi che l'ebetino si leverà di mezzo. Forse ci darà una grande soddisfazione quando Napolitano che ha condiviso e sponsorizzato questo sfacelo si toglierà da questa posizione precaria; e Forza Italia non ci sarà più o avrà numeri da prefessi telefonici".



Boldrini: "L'Italia si riconosce in lui" - Per il presidente della Camera, Laura Boldrini, "il Paese ancora una volta si riconosce nel presidente Napolitano, anche per le parole così giustamente dure pronunciate sulla corruzione nella società e nelle istituzioni".