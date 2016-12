Renzi: "Lega usa paura contro noi"

"La destra è ancora viva, guidata da un leghismo di ritorno che sferra l'attacco più insidioso su di noi sul tema dell'immigrazione". A dirlo è il premier e segretario del Pd, Matteo Renzi, nel corso della Direzione del partito. "La Lega non è credibile in campo economico - dice - e quindi gioca la carta della paura". Sui voti persi alle Amministrative dice che "per fare un confronto con il 2014 occorre "un'analisi seria, non bisogna usare il nasometro".