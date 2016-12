18:25 - "Il lavoro non si crea difendendo le regole di 44 anni, ma innovando". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, in direzione Pd, riferendosi all'articolo 18. "L'attuale sistema del reintegro va superato, certo lasciandolo per discriminatorio e disciplinare - ha ribadito il presidente del Consiglio -. Se vogliamo dare tutela ai lavoratori, non possiamo difendere una battaglia che non ha più ragione di essere".