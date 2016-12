Renzi lascia il Quirinale: per le dimissioni si attende ok a Manovra

Matteo Renzi ha lasciato il Quirinale dopo un confronto di circa mezz'ora con il Capo dello Stato, incontrato già in mattinata per un colloquio informale, ed è rientrato a Palazzo Chigi. Il premier non avrebbe formalizzato le sue dimissioni al Consiglio dei ministri convocato in serata: sembra che voglia attendere l'approvazione della legge di bilancio in Senato.