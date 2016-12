Renzi: "La prossima settimana il Cdm fisserà la data del referendum"

"La settimana prossima, come previsto dalla legge, il Consiglio dei ministri fisserà la data del referendum costituzionale". Lo scrive nella sua e-news il premier Matteo Renzi. "Il dibattito non è sulla legge elettorale - sottolinea il presidente del Consiglio -, non è sulla durata della legislatura, non è sui poteri del premier. E' più banalmente una possibilità concreta di rendere il nostro Paese più semplice".