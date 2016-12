Renzi: "La politica economica Usa è un modello, non quella Ue"

"Considero un modello la politica economica americana e non quella dell'Europa". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, parlando a Milano all'assemblea di Assolombarda. Il presidente del Consiglio ha poi sottolineato che "le cose messe in atto dal governo hanno cambiato oggettivamente l'agenda in Italia, anche se non hanno risolto tutti i problemi". "Ci sono ancora praterie di cose da fare", ha aggiunto.