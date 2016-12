Renzi: la minoranza Dem non firma referendum? Mi spiace ma non conta

Da Città del Messico Matteo Renzi commenta la scelta dei "big" della minoranza Dem, come Gianni Cuperlo, di non firmare la proposta di referendum sulla riforma costituzionale presentata dalla maggioranza. "Ormai non è più una novità, nel Partito democratico c'è una parte che fa opposizione su tutto", afferma il premier-segretario. "Se qualcuno ha cambiato idea, mi dispiace ma non conta. Una cosa è certa noi continuiamo ad andare avanti e a lavorare".