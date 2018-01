Renzi: "La flat tax è una tassa alla Robin Hood ma al contrario"

La flat tax proposta dal centrodestra "è una tassa alla Robin Hood ma al contrario, toglie ai poveri per dare ai ricchi". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, aggiungendo: "Perché dovremmo togliere gli 80 euro a un metalmeccanico per far pagare meno tasse al miliardario Berlusconi?". E alla domanda se ci sia l'ipotesi di un accordo tra Pd e Forza Italia ha risposto: "La prospettiva non è sul tavolo per mille motivi".