Renzi: "L'Italia sta crescendo"

Il Paese "non mi sembra fermo e al contrario vedo tanta energia" e "si respira un clima di ripartenza". A sostenerlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è il premier Matteo Renzi. Il quale spiega che "gli indici di fiducia e i consumi tornano a crescere. Il turismo tira, in particolare al Sud. Cresciamo all'incirca come Francia e Germania: poco, ma finalmente come loro".