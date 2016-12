Renzi: "L'Italia si è rimessa in moto Ho escluso io gli statali dal Jobs Act"

"L'Italia si è rimessa in moto e ora la sfida nel 2015 è farla correre". Lo ha detto il premier Matteo Renzi nel corso della conferenza stampa di fine anno. "C'è senso di preoccupazione, stanchezza, sfiducia" nel Paese: "non è solo un fatto economico, ma culturale, civile, sociale. Ma io sono sicuro ancor più di febbraio che non solo l'Italia ce la può fare ma che ce la farà senza ombra di dubbio".

15:02 "In fatto di Pil abbiamo recuperato"

In fatto di Pil "quest'anno il differenziale con gli altri Paesi si è molto ridotto, anche se non a sufficienza perché siamo ancora con il segno meno, a -0,4%", ha detto Renzi. Nell'ultimo aggiornamento al Def il calo per il 2014 era al -0,3%, diventato -0,4% per la Commissione Ue.

14:35 Italicum, "nessun timore sulla costituzionalità"

"Non ho nessun tipo di preoccupazione rispetto alla costituzionalità" dell'Italicum, assicura Renzi: "Non si è mai vista una legge così semplice e rispettosa della sentenza anti-Porcellum".

14:20 "Entro gennaio legge elettorale approvata"

"La legge elettorale entro il mese di gennaio sarà ragionevolmente approvata", promette il premier.

14:17 Quirinale, Renzi: "Non è un test politico"

"Test politico? E' una cosa inesatta, quello sul Quirinale è un voto istituzionale di grande rilievo e importanza. Non è un voto di fiducia sulla maggioranza". Lo dice il premier, Matteo Renzi, parlando dell'elezione del nuovo presidente della Repubblica.

14:17 "A me converrebbe votare, a Italia no"

"A me conviene sempre di tentare di andare alle elezioni ma all'Italia no, non conviene". Lo ha detto il premier Matteo Renzi nel corso della conferenza stampa di fine anno.

14:06 Casa, "local tax dal 2016"

Sulla casa, il premier ha annunciato la local tax a cominciare dal 2016, aggiungendo che "non è possibile farla partire dal 2015".

14:04 "Privatizzazioni? Solo se il mercato lo consente"

"Sulle privatizzazioni è evidente che intervenire quando il mercato non lo consente non è una privatizzazione ma una svendita", ha detto Renzi. E ha aggiunto che "andremo sulle Poste, stiamo lavorando al futuro di Ferrovie. Personalmente credo che la privatizzazione ulteriore di Eni sia tutta da verificare alla luce delle condizioni di mercato".

13:59 Confermiamo obiettivi spending

"Confermiamo gli obiettivi che ci siamo dati" sulla spending review "e che abbiamo finora completamente ottenuto". Renzi conferma che si punta "nell'arco del triennio ad arrivare" a un taglio di "quasi due punti di Pil".

13:46 Scomputare investimenti da Patto stabilità

"Il tema degli investimenti è centrale, la novità del semestre italiano è che gli investimenti siano fuori da computo, si afferma il principio ma non lo si è declinato, a questo darà una risposta il piano Juncker". Quindi: "Gli investimenti necessari, pubblici e privati, siano scomputati dal patto", spiega Renzi. "E' una battaglia nostra vedremo se sarà anche dell'Europa".

13:43 Non commento parole dell'Anm, lo fanno loro

"Io non faccio quello che mette bocca sulla Anm. I magistrati sarebbero per me più apprezzati, anche da parte dell'opinione pubblica, se come fa il 99% dei magistrati parla attraverso le sentenze". "Coloro che vogliono fare politica e non sono pochi hanno il loro organo di autogoverno ma sull'idea che io passio il tempo a commentare l'Anm... Loro passano il tempo a commentare noi".

13:43 Sconti a supermercato non a corrotti

"Ho chiesto di aumentare le pene, A mio giudizio si deve restituire il maltolto, tutto e non in parte. Gli sconti si fanno al supermercato e non ai corrotti".

13:40 Italicum serio e garantisce governabilità

"Io rispetto tutte le valutazioni ma questa legge elettorale è seria e dà governabilità all'Italia". Lo afferma Renzi rispondendo ad una domanda sulle preferenze previste nell'Italicum 2.0. "Non vedo perché dover negare il diritto avendo comunque un capolista che è un candidato di collegio".

13:39 Chi ruba in galera, giudizi siano veloci

"Chi ruba ruba e va messo in galera, altrimenti siamo tutti uguali". Così Renzi parlando della vicenda 'Mafia Captale' e dei temi legati alla corruzione. E aggiunge: "Rinnovo il mio appello per chi deve giudicare, lo faccia il più velocemente possibile, gli italiani hanno diritto a sapere se uno colpevole o meno".

13:39 Legge su finanziamento partiti non la cambiamo

"La legge sul finanziamento ai partiti va benissimo, non la cambiamo". Così Renzi risponde a chi gli domanda se la vicenda Mafia capitale possa portare a modificare il sistema di finanziamento privato. Il Pd "non ha licenziato nessuno" e ha fatto "cene di finanziamento", ricorda.

13:35 2015 anno per Rai, scuola e cultura

"Saremo molto presenti sulla Rai, non nel senso di occupazione di spazio ma nella costituzione di un progetto comune. Il 2015 sarà l'anno di Rai, scuola e cultura che sono tre cose che per me stanno insieme".