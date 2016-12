Renzi: "L'Italia ha svoltato e sulle riforme la mediazione è possibile"

Per le riforme la maggioranza c'è - Le tensioni sono fisiologiche, la maggioranza c'è e ci sarà e alla fine arriverà il risultato che molti hanno tentato di raggiungere senza successo. "Tutto il resto è contorno". Il premier Renzi è sicuro con il Foglio che sulla riforma del Senato "non ci sarà bisogno di nessuna forzatura". E definisce "mediazione possibile" la proposta Boschi-Finocchiaro.



Taglio tasse non solo con spending review - Dire che le tasse si abbassano solo tagliando la spesa "è una sciocchezza", non sarà la strada dell'Italia, dice ancora Renzi. Il premier al Foglio assicura: "non sforeremo il 3 per cento, ma ci serviremo di quella flessibilità prevista dal fiscal compact", e "quell'un per cento di pil in più potrà essere destinato metà a riforme e metà a investimenti".



Via la tassa sulla prima casa per rilanciare l'edilizia - Il premier torna sull'abolizione della tassazione sulla prima casa, convinto che in questo modo ci saranno due effetti immediati. Da una parte uno stimolo per l'edilizia ("la prima grande sfida del 2016 sarà far crescere l'occupazione anche in questo settore, puntando su qualità, sostenibilità, attenzione ad ambiente e vivibilità"). Il secondo, dice, dopo che la tassa è stata tolta e rimessa e fino al punto di riproporla "con un altro nome", creare "un clima di fiducia di fronte allo Stato: e sono certo che anche qui i numeri ci premieranno".