Renzi: "L'Italia è a un bivio e le riforme sono solo il primo tempo"

"L'Italia è a un bivio. O sceglie la strada dell'innovazione oppure non starà dalla parte dei vincenti. E io voglio che torni ad essere con i vincenti. Le riforme sono solo il primo tempo". Matteo Renzi, in visita in Campania, lo ha detto nella tappa agli stabilimenti Getra. "Se fai le riforme in Italia - ha continuato - hai possibilità di recuperare all'estero e se recuperi credibilità puoi dare un segnale di fiducia all'economia".