23:45 - "Vogliamo cambiare metodo di fare politica. Grazie per aver accettato la scommessa di finanziare politica in modo diverso". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, aprendo la cena di autofinanziamento del Pd in corso a Roma. "E' finito il tempo della rendita anche in Europa - ha aggiunto Renzi -. La crescita in Europa è bloccata intorno allo 0%. L'Europa è ai box".