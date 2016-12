Renzi: Italicum si può cambiare anche se ok da Consulta, discutiamo

"L'Italicum non piace? E che problema c'è, discutiamo e facciamo una legge elettorale migliore, ma non accetteremo mai una peggiore di questa. La mia apertura è vera, sincera". Lo afferma il premier Matteo Renzi, aggiungendo che "una legge elettorale si può cambiare in 3-5 mesi, una riforma costituzionale no". "Io non do importanza alla decisione della Consulta, anche se dice sì all'Italicum, noi siamo pronti a cambiarlo se serve", assicura.