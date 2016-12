29 dicembre 2014 Renzi: Italia stanca e sfiduciata ma ce la farà: nel 2015 più "ritmo" e risultati Il premier fa il punto nella conferenza stampa di fine anno: "Se sbaglio niente alibi, è colpa mia". Riforme da fare e il nuovo Capo dello Stato i primi ostacoli Tweet google 0 Invia ad un amico

21:47 - "L'Italia si è rimessa in moto e ora la sfida nel 2015 è farla correre". "La parola d'ordine sarà ritmo". Così Matteo Renzi, dopo 10 mesi di governo, fa il punto nella conferenza stampa di fine anno, snocciolando risultati, cifre e auspicando quelle riforme di cui il Paese ha bisogno. "C'è senso di preoccupazione, stanchezza, sfiducia nel Paese - dice - ma sono certo che ce la faremo". "Se sbaglio non ci sono alibi è colpa mia".

In quasi 2 ore e 30 di conferenza stampa di fine anno, tra una battuta e un aggiornamento sulle operazioni di soccorso al traghetto Norman Atlantic, il premier rilancia la sua sfida, convinto di "aver mantenuto tutti gli impegni" del 2014. "Ritmo sarà la parola del 2015, dare il senso del cambiamento e dell'urgenza", scandisce assumendosi, come sul Jobs act, il peso delle decisioni finali ma anche la responsabilità degli errori, "se sbaglio non ci sono alibi è colpa mia".



Il presidente del consiglio non perde l'ottimismo e la fiducia che "dopo aver rimesso in moto l'Italia, possiamo nel 2015 farla correre". La strategia del premier, nell'ottica di restare a Palazzo Chigi "senza dubbio fino al 2018", punta su riforme incisive e su una battaglia in Europa "perché cambi paradigma" introducendo nei fatti la flessibilità e consentendo, con lo scomputo degli investimenti dal patto, la crescita.



Renzi è convinto di non aver sbagliato le mosse. "Meglio essere giudicato arrogante che disertore", afferma, ammettendo qualche errore del governo, ma dicendosi soddisfatto "per come stanno andando i pezzettini del puzzle".



Sul Jobs Act il premier parla di "derby ideologico costante", e all'ipotesi di un referendum abrogativo ventilato da sindacati e parte della minoranza Pd, attacca: "Se ci sarà lo faremo ma penso arriverà dopo quello sulle riforme istituzionali".



Riforma del Senato e legge elettorale andranno in porto nei tempi previsti. "Siamo grandi esperti di canguro", è la strategia per aggirare l'ostruzionismo parlamentare. L'Italicum, assicura Renzi mostrando il facs simile di una scheda elettorale, è una sorta di "Mattarellum con preferenze" che garantisce la governabilità. "Prima facciamo la legge, meglio è".



Sul capitolo presidente della Repubblica Renzi è sicuro che "ci siano i numeri" per eleggere il successore di Giorgio Napolitano, chiarendo che lui non gioca a "Indovina chi". Ma qua e là, butta indizi importanti sul profilo e sulla strategia che servirà per evitare il disastro del 2013. "Il Capo dello Stato - ripete più volte - deve avere i requisiti previsti dalla Costituzione e ha funzioni tipicamente politiche con la 'P' maiuscola".