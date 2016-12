Renzi:Italia divisa, rilanciare Sud

21:56 - "La sfida di cambiare l'Italia si può fare se si prende coscienza della frattura nel nostro Paese, diviso in due con un nord-est che va meglio della Germania e un sud in grande difficoltà". Lo ha detto il premier Matteo Renzi a Cosenza per la campagna elettorale del candidato governatore, Mario Oliverio. "Tocca a noi togliere la Calabria dal pantano e consentire alle due Italie di riavvicinarsi. Non si può dire al nord di rallentare".