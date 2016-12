Renzi: "Io come Pinochet? Di Maio non offende me, ma la Repubblica italiana: non giochiamo con le parole"

"Chi paragona l'Italia al Cile, dove gli oppositori venivano buttati via, non sta offendendo me, sta offendendo la Repubblica italiana che mi onoro di servire". Lo ha detto il premier Matteo Renzi commentando quanto scritto dal deputato M5s, Luigi Di Maio. "Non so perché lo fa, forse per coprire magagne interne. Non giochiamo con parole pesanti. Libertà, dittatura e fascismo sono più grandi di noi", ha poi aggiunto.