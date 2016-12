Renzi invita a pranzo a Palazzo Chigi quattro registi italiani premi Oscar

L'invito, definito estemporaneo, includeva anche Gabriele Salvatores che, essendo fuori Roma, non ha potuto partecipare.



La nuova legge per il cinema - Ai quattro premi Oscar, il presidente del consiglio ha voluto raccontare in anteprima il contenuto del disegno di legge, una legge di sistema per il cinema e l'audiovisivo che si attendeva da decenni (l'ultima è del 1949), con 200 milioni in più per il cinema a partire dal 2017, il settore che esce dal fondo unico per lo spettacolo e acquisisce un suo fondo a parte, percentuali più alte per il Tax credit, interventi per i giovani e per la tutela delle sale.



I registi hanno ascoltato, poi si sono lanciati in una ridda di domande su come funzionerà il nuovo sistema, scendendo nel dettaglio dei meccanismi delle nuove sale. Tutti comunque concordi nel condividere la necessità di una legge strutturale.