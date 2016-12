Renzi: "Inaccettabili le parole di De Luca, solidarietà a Rosy Bindi"

Grasso: "Non può pensare né dire certe frasi" - "Certe cose un rappresentante delle istituzioni non deve pensarle né dirle. Vincenzo De Luca chieda scusa alla Bindi e smetta di imitare Crozza". Così il presidente del Senato, Pietro Grasso, ha commentato le frasi rivolte dal governatore della Campania alla presidente dell'Antimafia, Rosy Bindi. "Non pensavo che spostandomi in politica avrei sentito delle parole che ero abituato a sentire quando ero procuratore antimafia", ha aggiunto.



Alfano: "De Luca si scusi" - "Certe parole non devono scappare nemmeno nei fuori onda. Il presidente De Luca si scusi e la chiuda al più presto possibile". Lo ha detto, a margine della cena informale Ue a Bruxelles, il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, intervenendo sulle parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, contro Rosy Bindi.