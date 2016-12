Renzi: in Libia con l'ok del Parlamento

La "tragica vicenda" dei due italiani uccisi in Libia, "per la quale ci stringiamo insieme a tutti gli italiani alle famiglie delle vittime, dimostra una volta di più che la guerra è una parola drammaticamente seria per essere evocata con la facilità con cui viene utilizzata in queste ore da alcune forze politiche e da alcuni commentatori", ha sottolineato il premier nella e-news agli iscritti del Pd.



"I media si affannano a immaginare scenari di guerra italiana in Libia che non corrispondono alla realtà. La situazione in Libia infatti è sempre molto delicata".



Lavoro, reddito cittadinanza? No elemosina Stato" - Renzi ha poi parlato anche di lavoro. Il reddito di cittadinanza proposto da M5s sarebbe "un'elemosina dello Stato", mentre il compito della politica è "creare le condizioni perché ciascun cittadino possa avere un lavoro".



Primarie, "Pd sceglie in modo aperto propri candidati" - "Buone Primarie ai cittadini di Roma, Napoli, Trieste (e non solo) che potranno scegliere il proprio candidato sindaco andando ai gazebo. Il PD - da sempre - coinvolge, partecipa, discute in modo aperto dei propri candidati. A voi la scelta, amici! Che vincano i migliori. E domani, domenica 6 marzo, chi vuole vada ai seggi", si legge nella e-news ai militanti del Pd.