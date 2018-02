Renzi: "Impresentabili? Avviso garanzia non è condanna"

Non si è fatta attendere la replica di Matteo Renzi a Luigi Di Maio per la lista degli "impresentabili" candidati da Pd e centrodestra. "Di Maio fa l'elenco di qualche nostro candidato che ha ricevuto avvisi di garanzia - ha scritto il segretario del Pd su Facebook -. Un avviso di garanzia non è una condanna. Non si diventa "impresentabili" per un avviso di garanzia o per essere indagati. Perché altrimenti per voi sarebbe un dramma".