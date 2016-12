Renzi: "Il voto sul referendum sarà occasione per fare chiarezza"

Renzi allʼAssemblea nazionale sul Mezzogiorno 1 di 6 Ansa Ansa Renzi all'Assemblea nazionale sul Mezzogiorno 2 di 6 Ansa Ansa Renzi all'Assemblea nazionale sul Mezzogiorno 3 di 6 Ansa Ansa Renzi all'Assemblea nazionale sul Mezzogiorno 4 di 6 Ansa Ansa Renzi all'Assemblea nazionale sul Mezzogiorno 5 di 6 Ansa Ansa Renzi all'Assemblea nazionale sul Mezzogiorno 6 di 6 Ansa Ansa Renzi all'Assemblea nazionale sul Mezzogiorno leggi dopo slideshow ingrandisci

"No fondi Ue a chi alza muri, veto a bilancio" - "I fondi europei sono italiani, noi diamo 20 miliardi e ne recuperiamo 12; gli altri 8 vanno ai Paesi che devono crescere e che si presentano insieme", ha poi sottolineato. "Bisogna aprire un tavolo in Europa - ha affermato il premier - quegli 8 miliardi di differenza non possono andare per costruire muri in quei Paesi per respingere i migranti. Lo facessero con i soldi loro". "Devi avere il coraggio di dire: 'non ho la macchina del tempo e non posso tornare indietro' ma siccome a primavera si comincia a parlare di bilancio, noi mettiamo il veto sul bilancio".



"C'era la palude, il governo ha messo a posto il passato" - "In settimana - ha ricordato Renzi - faremo i primi mille giorni di governo e non è che ce ne saranno altri mille perché ogni tanto si vota, ma è già un record esserci arrivati. Se dovessi guardare dove eravamo e dove siamo, il compito del nostro governo è stato mettere a posto il passato. C'era la palude, ce lo ricordiamo o no?".



"Il Parlamento - ha proseguito - non riusciva a eleggere il Presidente della Repubblica, rischiavamo di perdere i fondi europei e tutta la classe politica che sembrava impantanata e che avesse come unico obiettivo di rimandare la tornata elettorale. Questo era lo scenario. Ci siamo preoccupati - ha ribadito - in questi due anni e mezzo di mettere a posto il passato".



"Sì ad altre risorse per il Sud ma classe dirigente cambi" -"I soldi per il Sud - ha poi assicurato - ci sono. Ci deve essere però anche la volontà della classe dirigente del Mezzogiorno di cambiare e quella della classe politica romana di vivere senza pregiudizi". "Il Mezzogiorno deve tornare al centro del dibattito ma non con i vecchi schemi. No a un Mezzogiorno che chiede. Sì a un Sud che si mette in moto con la sua classe dirigente che ha diritto di chiedere allo Stato centrale di non voltarsi dall'altra parte e di non vivere di pregiudizi".