Renzi: il Pd? "Può tornare al 40% alle prossime elezioni"

"Credo che il Pd abbia possibilità di tornare al quaranta per cento alle prossime elezioni". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi, in un'intervista al Foglio. "Il Partito democratico oggi ha una grande capacità attrattiva e lo spazio per tornare a quei numeri ottenuti alle europee del 2014 e al referendum del 4 dicembre ci sono", aggiunge l'ex premier.