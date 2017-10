Renzi: "Il Pd è l'unica alternativa al populismo"

"Il Pd è l'unica alternativa al populismo". Lo ha affermato a Trani il segretario del Pd Matteo Renzi. "Da un lato c'è Salvini che ha detto che in Corea del Nord ha sentito un senso di comunità, come a casa sua. Allora aiutiamolo a casa sua". "Dall'altro lato hai statisti a cinque stelle preparati in politica estera - ha proseguito Renzi -. Di Battista ha detto che Napoleone ha combattuto ad Auschwitz. Queste cose si cancellano e nessuno ne parla più".