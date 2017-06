Renzi: "Il M5s ha perso le amministrative, ma Grillo non è morto"

Le elezioni amministrative "non hanno un valore nazionale", ma secondo il segretario del Pd, Matteo Renzi, un dato "oggettivo" c'è ed è che "il M5s ha perso". Però, avverte, non bisogna "dare per morto Grillo. Sono un esperto del settore visto che una volta alla settimana danno per morto anche me... Il M5s esiste, ha una forza politica. Non so quanta vita abbia ancora davanti, ma è un avversario per le prossime elezioni politiche".

"Si vota nel 2018" - "Il voto subito lo chiedevano Lega e M5s. Non solo io non l'ho mai chiesto, ma ho sempre detto che la data delle elezioni sarebbe stata oggetto di una discussione con il presidente del Consiglio Gentiloni e poi prerogativa del presidente della Repubblica. Il tema della data delle elezioni non è quello che ha fatto rompere il patto sulla legge elettorale. Il patto l'ha rotto Grillo", ha spiegato Renzi a Repubblica tv. "Siamo tutti molto tranquilli sul fatto che si vota a scadenza naturale. Su questo non c'è più discussione".



"Dialogo con Pisapia ma non con D'Alema" - "La mia metà del campo è quella alla quale mi sono iscritto in Europa, il fronte progressista e democratico europeo. Io non ho fatto un partito da solo. Quando mi dicevano spacca tutto e fai un tuo partito ho sempre pensato che il fronte dei democratici fosse da difendere. Avremo due populismi, Grillo e Salvini, un centrodestra che c'è e non potete pensare di cancellare perché Berlusconi oggi è il Ppe, il partito della Merkel in Italia". In questo quadro "a sinistra c'è uno schieramento che è il centrosinistra europeo, sono disponibilissimo a dialogare con Pisapia, con la Boldrini ma l'ipotesi di dialogare con D'Alema mi sembra negata dalla realtà. Quelli che se ne sono andati perché non volevano dialogare con noi hanno fatto una scelta: nessuno li ha cacciati". Renzi ha quindi sottolineato che a dispetto di quanti dicevano che con la scissione il Pd avrebbe perso voti, quasi due milioni di persone hanno poi votato alle primarie.