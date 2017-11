Renzi: "Il futuro premier lo sceglie il Parlamento, il Pd prenderà il 40%"

Ammette di non aver raggiunto un bel risultato in Sicilia, ma non crede sia un test attendibile per le prossime politiche. Anzi. Matteo Renzi, nel salotto di Floris, vede il futuro del Pd in ripresa, punta a riunire il centrosinistra e, perché no, anche su Gentiloni come futuro premier possibile. "Se il Pd fa il Pd e smette di litigare al proprio interno possiamo raggiungere il 40%. Dopo il voto - questa la sua previsione - saremo il primo gruppo parlamentare. Non siamo il partito dei perdenti".